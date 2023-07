Link kopiert

Kein Tag vergeht, ohne dass über leistbares Wohnen diskutiert wird. Wir laufen lethargisch in ein vorhersehbares Problemfeld. Das Grundrecht Wohnen ist für einige nicht mehr finanzierbar. Die Gründe sind bekannt. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo klar ist, dass es so wie bisher nicht mehr weiter