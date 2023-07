Arbeiten an Zuggleisen in der Nacht













Zwischen 20. Juli und 2. August finden Schleifarbeiten an den Gleisanlagen statt, wie die Stadt Feldkirch informiert. Die Arbeiten finden im Abschnitt zwischen Bludenz und Lochau-Hörbranz statt. Um den Bahnbetrieb nicht zu stören, sollen die Arbeiten in den Nachtstunden sowie an Sonn- und Feiertagen