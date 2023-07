Link kopiert

Zu drei Flächenbränden kam es am Dienstagnachmittag. In Lustenau fing eine Ballenpresse auf einem Feld wohl wegen eines technischen Defekts Feuer. Kurz zuvor hatte es bereits am Lustenauer Rheindamm gebrannt. In Hohenems bemerkte der Fahrer eines Mähdreschers auf einem Feld bei der Rheinfähre Flamme