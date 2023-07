Link kopiert

Mit 1. Juli wurde Chefinspektor Josef Beke zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Lustenau bestellt. Beke trat am 1. September 1992 in die Österreichische Bundespolizei ein. Unter anderem war er am Posten Hohenems erster Stellvertreter des Dienststellenleiters. Über 20 Jahre war Beke Mitglied der Ei