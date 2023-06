Link kopiert

rankweil

Bodenmarkierungsarbeiten: A-14-Normalspur gesperrt

Am heutigen Mittwoch erfolgen Bodenmarkierungsarbeiten auf der A 14 zwischen Rankweil und Hohenems. Die Normalspur in Fahrtrichtung Bregenz ist daher in den frühen Morgenstunden gesperrt.

Hohenems

Verkehrsunfall mit

Vollsperre auf der A 14

Eine