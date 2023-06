Ehefrau erstochen: Lebenslang für Mord

Link kopiert

Alle acht Geschworenen werteten die Tat als Mord. Dafür wurde der mit elf Vorstrafen belastete Angeklagte am Dienstag in einem Geschworenenprozess am Landesgericht Feldkirch zur Höchststrafe von lebenslanger Haft verurteilt. Hinzu kommen sechs offene Haftmonate aus einer Vorstrafe. Der Arbeitslose m