Link kopiert

Mit geschätzten 30 Stundenkilometern und damit viel zu schnell sei der beklagte Lenker des Mülllastwagens am 9. Februar 2022 in Dornbirn in eine Rechtskurve gefahren, gab der klagende Abfalleinsammler an. Wegen der dadurch entstandenen starken Fliehkräfte habe er sich, hinten links auf dem Trittbret