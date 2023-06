Wehrlose missbraucht: Fünf Monate Gefängnis

Link kopiert

Der Schuldspruch erfolgte wegen des Verbrechens des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person. Dafür wurde der unbescholtene Angeklagte am Donnerstag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil fünf Monat