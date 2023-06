Link kopiert

Seit Sonntagabend wird am Bodensee ein 14-jähriger Junge vermisst. Er war vor Altenrhein, in der Nähe des Seezeichens 1, von einem Segelschiff aus zum Baden in den See gestiegen. Das Boot und der Jugendliche wurden auseinandergetrieben. Seitdem sind die Einsatzkräfte grenzübergreifend auf der Suche