Link kopiert

Ein 21-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Klaus auf einer Straße mehrere Schüsse abgegeben – wie sich erst später herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Anschließend flüchtete der Mann, gegen den ein Waffenverbot besteht, in ein Wohnhaus. Cobra-Beamte umstellten und sichert