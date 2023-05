In Baum hängend auf Rettung gewartet













Link kopiert

Um einen Absturz zu verhindern, steuerte eine 34-jährige Gleitschirmfliegerin ihn Fluggerät am Sonntag gezielt in einen Baum. Die Frau hielt sich dann an den Ästen und Zweigen der etwa 20 Meter hohen Tanne fest und setzte einen Notruf ab. Sie wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle