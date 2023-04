Link kopiert

An drei Tatorten beging der Angeklagte nach den gerichtlichen Feststellungen in jener Nacht im Juni 2022 in einer Hofsteiggemeinde Straftaten. Demnach brach der Arbeitslose im Wohnhaus eines pensionierten Polizisten einen Schlüsselkasten auf, entwendete Schlüssel, einen Bergkristall und einen Kranz