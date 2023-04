Betriebsrätin entlassen: „Massiver Angriff“

Link kopiert

Die klagende Dornbirner Zumtobel-Tochterfirma Tridonic GmbH hat die Vorsitzende des Arbeiterbetriebsrats am 16. Dezember 2022 entlassen. Den Anlass für die Entlassung bildete eine Verleumdung, die der Betriebsrätin zur Last gelegt wird. Demnach soll sie am 7. Dezember 2022 vor dem Geschäftsführer be