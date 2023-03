Link kopiert

Ein Unfall mit einem Skibus in St. Anton am Arlberg ist am Montag­nachmittag glimpflich ausgegangen. Der Bus geriet wegen der Schneefahrbahn in einer scharfen Kurve ins Rutschen und stürzte vier Meter über einen Hang ab. Zwei Bäume konnten den Bus jedoch aufhalten, er kam seitlich liegend zum Stills