Zu gleich zwei schweren Arbeitsunfällen kam es gestern im Bregenzerwald und im Montafon. In Reuthe war ein Mann (48) in einer Firma an einer Holz-Sortiermaschine beschäftigt. Diese transportierte Holzbretter über Rollenbahnen. Als dem Arbeiter ein verwickelter Keilriemen in der Maschine auffiel, gri