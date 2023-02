Link kopiert

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, in einem Fall begangen durch Einbruch, Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung wurde der unbescholtene Arbeitslose am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingen Haftstrafe von acht Monaten verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil