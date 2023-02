Link kopiert

Ein 13-jähriger Bub ist am Dienstagabend in Hard verletzt worden, als er den Hund der Familie aus einer brennenden Garage rettete. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwerere Verbrennungen an den Händen und eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Bregenz gebracht.