Der Schuldspruch erfolgte in dem Strafprozess am Bezirksgericht Dornbirn am Mittwoch wegen der Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung und des Imstichlassens eines Verletzten. Dafür wurde der unbescholtene und 1900 Euro netto verdienende Angeklagte zu einer Geldstrafe von 6250 Euro (250 Tagessätz