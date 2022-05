Link kopiert

Die Stadt Bregenz stellt in Kooperation mit dem Unternehmen „Tier“ ab sofort 150 E-Scooter an verschiedenen Stationen in der Stadt zum Gebrauch bereit. Die Handhabung sei simpel, wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte. Zur Nutzung lädt der Kunde die App von „Tier“ herunter und startet den Scoot