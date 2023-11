Der EHC Lustenau empfängt heute um 19.30 Uhr den regierenden Meister der Alps Hockey League HDD Jesenice. Für die Lustenauer gilt es dabei, die löchrige Defensive zu stopfen: In den zurückliegenden 5 Partien fingen sich die Löwen 21 Tore ein, in der gesamten Saison waren es in 17 Spielen bereits 71