Man sollte eigentlich meinen, dass Pioneers-Stürmer Julian Metzler mit seiner Mähne unverwechselbar ist. Und doch wurden seitens der Liga die beiden Treffer des Bregenzerwälders am Freitag in Innsbruck anderen Spielern zugerechnet. Metzler erzielte bei der 3:4-Niederlage in Innsbruck das 1:1 und br