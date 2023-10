Rollhockey

Das Vorarlberg-Derby feiert ein Comeback

Heute steht in der Dornbirner Stadthalle das Vorarlberger Derby in der NLA zwischen dem RHC Dornbirn und dem RHC Wolfurt an. Nach einem Jahr Abstinenz, Wolfurt war abgestiegen, kann das Rollhockey-Ereignis im Ländle endlich wieder stattfinde