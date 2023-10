Die zweifache Bronzemedaillengewinnerin Bettina Plank ist bei den Karate-WMn in Budapest bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Olympia-Dritte aus Feldkirch unterlag in der Kumite-Klasse bis 50 kg der Deutschen Shara Hubrich nach einem 0:0 durch ein 1:3-Kampfrichterurteil.