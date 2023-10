Pioneers gastieren heute in Asiago

Nach vier Niederlagen in Folge reisen die Pioneers Vorarlberg heute zum richtungsweisenden Spiel in Asiago. Asiago wird wohl ein direkter Konkurrent um einen Pre-Play-off-Platz. Die Spieler von Dylan Stanley verloren am Freitag nach großteils starker Leistung mit 3:6 gegen Fehervar, dabei lieferten