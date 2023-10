Rollhockey

Wolfurt gegen den Meister, Verletzungen bei Dornbirn

Heute um 18 Uhr empfängt der RHC Wolfurt mit dem RHC Diessbach den Cupsieger und amtierenden Meister der NLA in der Hockey-Arena an der Ach. In der Tabelle halten beide Teams bei sechs Punkten. Der RHC Dornbirn muss sich vor dem