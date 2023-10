In der Rheinhalle trifft der EHC Lustenau auf den HC Meran und ebenfalls am heutigen Abend empfängt der EC Bregenzerwald den EC Kitzbühel.

Heute Abend treten sowohl die Lustenauer als auch die Bregenzerwälder in der neunten Runde der Alps Hockey League vor eigenem Publikum an. Der EHC hat in de