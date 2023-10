Die Pioneers Vorarlberg empfangen heute um 19.30 Uhr den HCB Südtirol – und auch gegen die Bozner ist was drin.

Hinter den Pioneers liegt ein perfektes Auswärtsdoppel. Nach dem fulminanten 7:1-Sieg vom Freitag in Ljubljana legten die Feldkircher am Sonntag beim Frühschoppen in Graz nach und gew