meine road to marseille

Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich von Herzen, Euch in den kommenden zehn Monaten auf meiner „Road to Marseille“ mit ins Boot zu nehmen. Ich möchte Euch mit meiner Kolumne ganz persönliche Einblicke in unsere Olympiavorbereitung geben und dabei aus meiner Sicht erzählen, worauf es ankom