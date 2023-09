Die Wälder sind so gut wie noch nie in die Meisterschaft gestartet und wollen gegen die ohne Punkte dastehenden Cracks aus Gröden ihre gute Serie fortsetzen.

Heute Abend geht es für den EC Bregenzerwald, der beim Roadtrip am Wochenende einen Sieg (5:3 in Linz) und eine Niederlage (2:5 in Klagen