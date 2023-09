Altacher Aufwind hält an

Mit dem dritten Saisonsieg vom Sonntag gegen die Wiener Austria kletterte der SCR Altach in der Tabelle auf Rang sechs vor.

Mit dem Sieg gegen die Wiener Austria, dem bereits dritten Sieg in dieser Saison, kletterte der SCR Altach am Sonntag in der Tabelle auf Rang sechs vor. Das Spiel gegen di