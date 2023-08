Für SW Bregenz geht es heute am vierten Spieltag der 2. Liga zum FC Liefering nach Wals-Siezenheim. Anstoß ist um 18.10 Uhr.

Gegen Kapfenberg in der vergangenen Woche haben wir zu viele Fehler gemacht und am Ende unnötig verloren, das darf uns gegen Liefering nicht passieren“, so SW-Trainer And