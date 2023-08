Team Vorarlberg stark in Portugal

Das Team Vorarlberg ist gestern in Bestbesetzung in die zwölftägige Portugal-Rundfahrt gestartet und hat gleich beim Prologzeitfahren in Viseu über 3,6 Kilometer Ambitionen angemeldet. Lukas Meiler raste mit einem Schnitt von über 53 km/h mit nur fünf Sekunden Rückstand auf Sieger Rafael Reis (Team