Link kopiert

Nichts wurde es mit dem Viertelfinale in Hamburg: Julia Grabher musste sich in Hamburg der Russin Diana Schneider, Nummer 101 der Welt, mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Eine bittere Niederlage, zudem Österreichs Nummer eins in Satz eins viele Chancen hatte, ehe sie beim Stand von 4:5 plötzlich Rückenp