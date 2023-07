Link kopiert

Englands Fußball-Talente haben zum dritten Mal nach 1982 und 1984 die U21-Europameisterschaft gewonnen. Die jungen Engländer besiegten am Samstag im Finale in Batumi/Georgien Spanien mit 1:0 (1:0). Curtis Jones vom FC Liverpool erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) den entscheidend