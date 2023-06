Link kopiert

Im letzten Testspiel vor dem Start der EM-Qualifikation will Österreichs U21-Nationalteam heute (17.30 Uhr) in Senec gegen EM-Gastgeber Slowakei eine erfolgreiche Serie weiter ausbauen. Der ÖFB-Jahrgang 2002 ist in bislang sieben gemeinsamen Länderspielen noch ungeschlagen.