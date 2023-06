Link kopiert

Zum zweiten Mal in Serie greift Spanien im Finale der Nations League an – 2021 setzte es gegen Frankreich ein 1:2. Diesmal wollen die Spanier den Pokal in die Höhe stemmen. Gegner ist im Endspiel in Rotterdam heute (20.45 Uhr) Kroatien. „Sie sind ein Team mit außergewöhnlichen Spielern, die bis zum