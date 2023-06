Link kopiert

Wenn Karolina Muchova heute (14.45 Uhr, Eurosport live) auf den Center Court Philippe Chatrier marschiert, schließt die Tschechin an eine Tradition an. So waren die French Open in der jüngeren Vergangenheit gerade im Frauenbewerb immer für eine Überraschungsfinalistin gut. Anastasija Pawljutschenkow