Feldkirch kann heute Meistertitel holen

In der Vorarlbergliga ist der FC Alberschwende das Maß aller Dinge, und steht zwei Runden vor Schluss als Meister fest. Gestern spielte der Meister 2:2 in Bizau. Der zweite Platz geht an den SV Lochau, der morgen auswärts beim FC Andelsbuch spielt. Die Wälder befinden sich aktuell auf dem sechsten P