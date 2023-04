Shiffrin bei „Times100“

Link kopiert

Mikaela Shiffrin wurde vom renommierten „Times Magazine“ zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt 2023 gewählt. Am Mittwochabend ging in New York die „Times“-Gala über die Bühne – mit Shiffrin, die am roten Teppich bezauberte, und ihrem Freund Aleksander Aamodt