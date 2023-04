Thiem nach „Doppel“ in München gescheitert













Link kopiert

Beim 250er-Turnier in München ist Dominic Thiem im Viertelfinale gescheitert. Der Niederösterreicher musste sich Taylor Fritz (USA) 3:6, 4:6 geschlagen geben. Für den Österreicher war es bereits sein zweites Spiel an diesem Tag, da er zunächst das am Vortag abgebrochene Spiel gegen Marc-Andrea Hüsle