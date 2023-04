Link kopiert

Nach dem souveränen Einzug ins Champions-League-Semifinale beginnt bei Real Madrid das Träumen vom 15. Triumph im wichtigsten Fußball-Europacup-Bewerb. Der Rekordsieger und Titelverteidiger schaltete Chelsea am Dienstag nach einem 2:0 in London mit dem Gesamtscore von 4:0 aus. Ebenfalls in der Vorsc