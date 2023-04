Link kopiert

Der 21-jährige Hmayak Misakyan hat bei den Gewichtheber-Europameisterschaften in Yerevan Bronze im Reißen geholt. Der Schützling von Routinier Sargis Martirosjan schaffte in der Klasse bis 81 kg im dritten Versuch die 151 kg, was österreichischen Rekord bedeutete. Im Stoßen wurde er Vierter, die 326