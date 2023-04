Link kopiert

Jan Nepomnjaschtschi holte sich mit einem Sieg in der fünften Partie wieder die Führung bei der Schach-WM. Der 32-jährige Russe gewann in Astana nach 48 Zügen gegen den Chinesen Ding Liren und stellte auf 3:2. Die sechste Partie in der kasachischen Hauptstadt wartet schon heute.