Link kopiert

Salzburg fehlt nur noch ein Sieg zum achten Titel in der ICE-Liga. Der Titelverteidiger besiegte zu Hause Bozen mit 3:0 (1:0,1:0,1:0) und führt in der „best of seven“-Serie mit 3:1. Die Salzburger können morgen in Bozen (17.30 Uhr/live Puls24) den Titel holen.