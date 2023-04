Link kopiert

Von West nach Ost: In Innsbruck haben Österreichs Kletter-Asse zuversichtlich Richtung neue Saison geblickt, die kommende Woche in Japan beginnt. Zu den größten Sieganwärtern gehören aus rot-weiß-roter Sicht einmal mehr Jessica Pilz und Jakob Schubert. Das Duo hat auch die Olympischen Spiele 2024 in