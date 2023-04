Link kopiert

Marco Rossi hat nach fünf Monaten sein Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegeben. Der 21-jährige Rankweiler gewann am Montag mit den Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks mit 4:2. Der am Vortag vom Farmteam Iowa Wild hochgezogene Center erhielt von Trainer Dean Evason in der d