Link kopiert

In Runde eins zeigte Sepp Straka mit fünf Birdies in Folge einen brillanten Endspurt, in der zweiten geschah mit drei Bogeys en suite das Gegenteil. Mit 70 und 73 Schlägen schaffte der Österreicher mit eins unter Par den Cut, verpasste aber eine bessere Ausgangslage für die zwei Finalrunden.