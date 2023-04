Link kopiert

Der Kampf geht weiter. Die Pläne für eine Super League sind von den treibenden Kräften noch immer nicht ad acta gelegt worden. Und der am Mittwoch per Akklamation in seinem Amt bestätigte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin wird nicht müde, vor den Spaltungstendenzen zu warnen. „Wir dürfen niemals ver