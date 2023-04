Link kopiert

Aus der Sicht von Stefan Kraft kann man nur sagen: Schade, dass die Saison heute in Planica zu Ende geht. Denn der Pongauer ist in den letzten Tagen so richtig auf Touren gekommen. Sieg in Oslo, Zweiter in Lillehammer, Erster und Zweiter in Vikersund, Zweiter und Erster (Team) in Lahti und jetzt bei