Nach zweistündigem Zuwarten wurde das Weltcup-Skifliegen in Planica gestern wegen zu starken Windes vertagt. Heute (8.45 Uhr) soll der Einzelbewerb in einem Durchgang nachgeholt werden – und damit unmittelbar vor dem Teamwettkampf. Ab 14 Uhr konnten am Freitag nur zehn Vorspringer über den Bakken ge